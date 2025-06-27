В Татарстане бойцам СВО списали долги на 138 млн рублей

Приставы Татарстана прекратили более 1,5 тыс. исполнительных производств в отношении 460 должников — участников специальной военной операции. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя ГУ ФССП по республике Альберт Ибятуллин.

«С 1 декабря прекращено 1640 исполнительных производств на 138 млн рублей в отношении 460 должников», — сказал Ибятуллин.

Он подчеркнул, что с начала текущего года работающие в республике судебные приставы приостановили 20 тыс. исполнительных производств, касающихся 8,5 тыс. должников на общую сумму 1,2 млрд рублей. За весь период СВО количество приостановленных производств составляет около 56 тыс. на сумму чуть более 3,5 млрд рублей.

Для получения права на списание долгов необходимо обратиться в территориальное подразделение ФССП. Процедура включает подачу заявления и предоставление ряда документов, включая копию контракта и паспорта. Также близкие родственники военнослужащих могут подавать заявления без доверенности.