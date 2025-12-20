В Татарстане близится к завершению программа капремонта многоквартирных домов

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане практически завершена программа капитального ремонта многоквартирных домов, охватывающая 42 муниципалитета республики. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание, прошедшее в формате видеоконференции с участием всех муниципальных районов, провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В обсуждении также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, на сегодняшний день работы выполнены почти полностью – остается завершить ремонт менее одного процента объектов. Программа полностью завершена в 40 муниципальных образованиях.

Всего в рамках текущей программы капитального ремонта отремонтировано 874 многоквартирных дома, сейчас на стадии ремонта находятся пять зданий.

Кроме того, Фондом ЖКХ уже организована работа по проведению электронных аукционов для программы на следующий год. В 2026 году планируется отремонтировать 706 многоквартирных домов общей площадью около 4 млн квадратных метров.