В Татарстане близится к завершению капремонт социально-культурных объектов

В Татарстане в рамках программ текущего, 2025 года по обновлению зданий социально-культурных учреждений еще не завершены работы по капитальному ремонту только одного объекта. Об этом рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Мы приближаемся к завершению программ капремонта социально-культурных объектов. Из 34 реализуемых в текущем году программ <…> остается завершить только одну – республиканскую программу по ремонту медицинских стационаров», – отметил докладчик.

По словам министра, в работе остается лишь один объект – в городе Казани. «Выполнение по нему фиксируем на отметке 55%. За отчетные две недели завершены два объекта – в Кукморском и Альметьевском районах», – уточнил он, заверив, что работы на объекте в столице РТ выполнят до конца года.

Из презентации следует, что речь идет о казанской городской клинической больнице №2 (здание стационара).

Работы по обновлению недавно завершились в Кукморской (здание инфекционного отделения хирургического комплекса) и Альметьевской (здание стационара, пищеблока и прачечной) центральных районных больницах.