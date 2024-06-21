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Завклубом из Татарстана выиграла грант на благоустройство памятника воинам
В Бугульминском районе РТ благоустроят территорию, прилегающую к памятнику воинам Великой Отечественной войны.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, заведующая сельским клубом деревни Ефановка Спасского сельского поселения Ольга Кочеткова выиграла грант благотворительного фонда нефтяников, благодаря которому в деревне будет благоустроена прилегающая территория к памятнику воинам Великой Отечественной войны.
В конкурсе социальных инициатив «Энергия добра» проект Ольги Кочетковой стал победителем в номинации «Сохранение исторического наследия». На средства гранта — а это почти 270 тыс. рублей — будут изготовлены и смонтированы 6 конструкций цветочниц вертикального озеленения, скамейки и уличный светильник.
«Реализация проекта станет логическим завершением благоустройства центральной части деревни Ефановка. Место, где установлен памятник, станет местом притяжения односельчан и гостей. Люди всегда будут иметь возможность приходить к памятнику, расположенному в благоустроенной мемориальной зоне, возложить живые цветы и венки к обелиску, присесть на удобные скамейки, пообщаться и вспомнить погибших односельчан», — поделилась автор проекта.
Сам мемориал был реконструирован в 2023 году по программе самообложения. В 2021 году жители также принимали участие в этой программе и общими усилиями обновили детскую спортивную площадку.
Фото: пресс-служба Бугульминского района.
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