В Татарстане благоустроят семь городов и остров-град Свияжск за 675 млн рублей

В 2023 году во Всероссийском конкурсе малых городов будут участвовать семь татарстанских городов и село Свияжск. В случае победы всех участников они могут принести республике грантовую поддержку в размере 675 млн рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила директор Института развития городов Республики Татарстан Наиля Зиннатуллина.

С 13 февраля по 6 марта жители республики могли выбрать пространства для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Свой выбор сделали жители Азнакаева, Бавлов, Бугульмы, Менделеевска, Мензелинска, Тетюш, Нурлата и острова-града Свияжск. Всего проголосовало более 23 тыс. татарстанцев.

Команда Татарстана провела градостроительные и полевые исследования, узнала стратегии развития участвующих в конкурсе городов и на основе полученных данных выбрала три приоритетных территории для благоустройства в каждом из населенных пунктов. Жители могли выбрать приоритетное пространство для благоустройства на платформе park.tatar в формате голосования.

Таким образом в каждом городе была определена своя территория-участница Всероссийского конкурса малых городов — та, которая набрала больше всех голосов.

Лидерами стали:

— Азнакаево — парк имени Ишкаева. Место может стать центром общения разных поколений и запустить развитие креативных индустрий.

— Бавлы — улица Площадь Октября и улица Пионерская с прилегающими территориями. Благоустройство поможет вернуть городу функцию транспортно-пересадочного узла с комфортными зонами отдыха.

— Бугульма — улица Ленина. Разработчики проекта отмечают, что в случае благоустройства улица может стать альтернативным молодежным подцентром города.

— Нурлат — улица Кариева. Проект станет долгожданным общественным пространством для развивающегося района и стать «воротами в город».

— Мензелинск — улица Карла Маркса. Переосмысление привычной территории поможет наладить транспортную инфраструктуру и качественно благоустроить территорию вдоль объектов для притяжения туристов.

— Менделеевск — проект обновления комплекса парковых территорий имения Ушковых и стадиона раскроет природно-исторический потенциал города и сделает его еще одной желанной точкой для путешественников.

— Тетюши — улица Малкина. Главная транзитная улица для местных жителей не только может стать местом для больших городских мероприятий, но и наполнится ежедневными активностями, в том числе для молодежи.

Для Свияжска эксперты проводили отдельное исследование, учитывая историю, культурную ценность и духовную составляющую острова-града. Так, при определении территории участия учитывались не только анализ и вовлечение местных жителей, но и качественный опрос среди интересантов территории — например, казанцев, которые часто посещают остров или создают на его территории творческие проекты. Только после этого эксперты — архитекторы, реставраторы, социологи и культурологи — смогли сформировать три потенциальных маршрута развития острова.

Выбрать потенциальную территорию для развития Свияжска могли все татарстанцы, но акцент делался именно на жителях острова. Перед ними стоял выбор между переосмыслением сложившегося туристического каркаса и созданием двух новых: один предполагает создание нового турмаршрута и организацию связи набережных реки Свияги, а второй — создание новых рекреационных зон. Большая часть проголосовавших выбрали для участия в конкурсе маршрут «Новые рекреационные зоны», начинающийся у подножия острова и включающий создание и обновление новых общественных пространств на верхней набережной Свияги.

Прямо сейчас команда по созданию заявок разрабатывает стратегию вовлечения и планирует первые общественные обсуждения для обсуждения проекта.

В этом году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе малых городов в восьмой раз. За период с 2018 по 2022 год победителями от республики стали 40 общественных пространств, 30 из которых уже обновлены. Общая сумма грантов из федерального бюджета превысила 2,7 млрд рублей. Всероссийский конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).