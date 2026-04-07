В Татарстане благоустроили 268 общественных территорий по федеральной программе

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Татарстане уже благоустроили 268 общественных территорий. Всего за последние 10 лет в республике появилось более 450 обновленных общественных пространств. Об этом рассказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Она отметила, что республика одной из первых в стране начала системную работу по благоустройству в рамках собственной программы развития общественных пространств. По ее словам, запуск федерального проекта позволил значительно расширить этот опыт, а его реализация сегодня остается одним из ключевых направлений.

Нагуманова подчеркнула, что сочетание региональных и федеральных инициатив помогло заметно сократить разницу в качестве городской среды между столицей и районами.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». С 2018 года также проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который поддерживает развитие общественных пространств в малых городах и исторических поселениях и помогает сохранять культурное наследие.

По словам Нагумановой, новые парки, скверы и набережные создаются благодаря совместной работе специалистов и жителей. Она добавила, что обновленные территории заметно меняют повседневную жизнь людей, делая комфортную среду доступной в каждом населенном пункте, и это подтверждает значимость программы.

Благодаря победе в конкурсе в 2025 году в Татарстане в 2026-м планируют реализовать шесть проектов благоустройства. Среди них – парк «Заказанье» на Высокой Горе, ревитализация центральных улиц Ворошилова и Ленина в Кукморе (на участке от Чернышевского до Мусы Джалиля), благоустройство территории в Аксубаево, ограниченной улицами Ленина, Советская и Романова, обновление пространства в Алексеевском, расположенного между улицей Казакова, Советской и Соборной площадью, благоустройство улицы Кариева в Мензелинске и восстановление улицы Малкина в Тетюшах.

Депутат Госдумы Айдар Метшин заявил, что Татарстан стоял у истоков формирования этой программы. По его словам, именно в республике отрабатывались подходы, которые затем легли в основу федерального проекта. Он подчеркнул, что благоустройство общественных пространств влияет не только на комфорт, но и на экономику территорий, настроение жителей и их желание жить и работать в своих городах.

Метшин отметил, что обновленные территории помогают снижать отток населения из малых городов и повышают вовлеченность людей в развитие своих населенных пунктов.

Тема развития городской среды также обсуждалась на окружном форуме «Единой России» «Есть результат!» в Ростове-на-Дону, где подвели итоги реализации народной программы партии в сфере жилищного строительства. В рамках партийного проекта «Городская среда» в стране благоустроили и отремонтировали 50 тысяч общественных пространств и дворов, а за все время реализации проекта – около 120 тысяч объектов.

Решения о благоустройстве принимали сами жители: в прошлом году в голосовании участвовали около 17 млн человек, а с 2021 года – почти 70 млн, то есть примерно половина населения страны.

Всероссийское голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2026 году, пройдет с 21 апреля по 12 июня 2026 года. «Единая Россия» обеспечит информационное сопровождение и привлечет волонтеров.

На форуме также обсудили предложения для обновления народной программы. В частности, прозвучала идея к 2030 году благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий и реализовать не менее 1600 проектов – победителей всероссийского конкурса лучших проектов.

Айдар Метшин заявил, что продолжение программы до 2030 года полностью оправдано, поскольку отражает запрос людей. Он подчеркнул, что важно ориентироваться не только на количество объектов, но и на их качество и реальное наполнение. По его словам, учет мнения жителей помогает формировать пространства, которые действительно нужны людям, а сам Татарстан с первых лет реализации программы опирался именно на обратную связь. Такой подход, отметил депутат, усиливает доверие граждан и укрепляет позиции «Единой России».

В целом с 2021 по 2025 год в России по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 25 591 общественную территорию и 24 139 дворов. В рамках конкурса лучших проектов с 2021 года завершили 984 проекта-победителя. На благоустройство дворов из федерального бюджета направили 174,8 млрд рублей, на общественные пространства в рамках конкурса – 102,3 млрд рублей.