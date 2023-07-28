В Татарстане благодаря прокуратуре рабочим фирмы выплатили 18 млн рублей долга

Прокуратура Высокогорского района Республики Татарстан провела проверку соблюдения трудового законодательства, сообщили в ведомстве.



Было установлено, что 248 сотрудникам ООО «Трубостройинжиниринг» не выплатили зарплату за апрель и май 2023 года. Общая сумма задолженности составила свыше 18 млн рублей.



Чтобы защитить трудовые права рабочих надзорное ведомство вынесло в адрес руководителя представление. В итоге задолженность по зарплате погашена в полном объеме. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



