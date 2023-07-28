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Руc Тат
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Происшествия 28 июля 2023 19:29

В Татарстане благодаря прокуратуре рабочим фирмы выплатили 18 млн рублей долга

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Прокуратура Высокогорского района Республики Татарстан провела проверку соблюдения трудового законодательства, сообщили в ведомстве.

Было установлено, что 248 сотрудникам ООО «Трубостройинжиниринг» не выплатили зарплату за апрель и май 2023 года. Общая сумма задолженности составила свыше 18 млн рублей.

Чтобы защитить трудовые права рабочих надзорное ведомство вынесло в адрес руководителя представление. В итоге задолженность по зарплате погашена в полном объеме. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

#долги по зарплате
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