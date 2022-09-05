В Татарстане благодаря проекту «Точка трезвости» более 700 детей не стали сиротами

В Татарстане за семь лет лечение по проекту «Точка трезвости» прошли 436 человек, из них 82% смогли успешно завершить программу. Более 700 детей остались в семьях и не приобрели статус сироты. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Основным элементом проекта “Точка трезвости” является серьезная мотивация больного на излечение и его активное участие в психокоррекционной работе. В течение всего курса пациент всегда находится в поле зрения психиатра-нарколога, ему оказывается психотерапевтическая, психологическая и социальная помощь», – рассказала детский омбудсмен.

Волынец подчеркнула, что в основу реализации пилотного проекта в республике был положен «социально ориентированный подход в интересах детей». В частности, было принято решение о лечении женщин, страдающих алкогольной зависимостью, являющихся матерями несовершеннолетних детей, в отношении которых рассматривается вопрос о лишении родительских прав.

«Инициатива была поддержана Президентом Татарстана [Рустамом Миннихановым], по поручению которого в первый год было выделено 5,5 млн рублей для лечения 45 человек. Результаты пилотного проекта превзошли даже самые смелые ожидания: полный курс лечения прошли 36 человек, или 80% от всех участников, что позволило 98 детям из семей пациенток не приобрести статус сирот», – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

В этом году, по ее словам, на проект было выделено 15 млн рублей для участия в нем 110 человек. Программа предусматривает как минимум шестимесячный курс терапии больного с алкогольной зависимостью.