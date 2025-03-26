В Татарстане благодаря партпроекту «Единой России» создадут театральные постановки

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Развитие и поддержка культуры в субъектах Федерации – важное направление работы «Единой России». Об этом заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Сегодня эта задача приобретает особое значение.

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» уже восемь лет во всех субъектах РФ модернизируют и оснащают ДК, театры, музеи, детские школы искусств. Также формируются квалифицированные кадры для дальнейшей работы в муниципалитетах.

«На съезде партии мы добавили в наш программный документ программу «Земский работник культуры», которую поддержал Президент [России Владимир Путин]. В этом году на ее реализацию направлено больше 1 млрд рублей, в 2026 и 2027 годах – по 2,5 млрд рублей», – прокомментировал Владимир Якушев.

Подъемные могут получить представители сферы культуры, которые приезжают работать в населенные пункты численностью до 50 тыс. человек в новых регионах и ДФО, а также в малые города в других субъектах.

Реализация народной программы и партийного проекта «ЕР» предполагает обширные инициативы – от проведения просветительских и патриотических мероприятий до строительства новых объектов и учреждений. В Татарстане благодаря партпроекту в этом году будут поставлены 28 спектаклей. При этом 17 постановок увидят жители малых городов республики – не выезжая за пределы своих населенных пунктов.

По словам первого заместителя министра культуры Татарстана Юлии Адагамовой, за счет средств, привлеченных по линии «Единой России», театры смогут изготавливать современные декорации и приглашать режиссеров.

«Также в рамках работы по партпроекту и реализации народной программы партии в этом году в планах – поддержка муниципальных учреждений культуры, распространение их успешного опыта и лучших практик, а также содействие в развитии профессиональных и народных коллективов, народных промыслов, музейных и библиотечных сообществ, творческих союзов», – добавила она.

В последние годы по всей стране проводятся патриотические мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти – например, международная акция «Диктант Победы». Также к культурным событиям активно привлекаются участники специальной военной операции.

«Работники учреждений культуры играют большую роль в сохранении и укреплении традиционных ценностей, исторической памяти, формировании гармонично развитой личности. Наши артисты, певцы, музыканты регулярно выступают на линии фронта и в госпиталях. Работники учреждений культуры становятся волонтерами. Сами участники СВО вносят огромный вклад в сохранение памяти о подвигах наших современных героев», – отметила федеральный координатор партпроекта «Культура малой Родины», председатель Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова.