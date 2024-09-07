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В Татарстане благодаря нацпроекту открыли 22 центра для развития и поддержки волонтерства
22 центра общественного развития и поддержки волонтерских, благотворительных и гражданских инициатив «Добро.Центр» открыли на территории Татарстана, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Их открытию благодаря реализации в регионе федерального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Сейчас в Татарстане трудятся более 178 000 волонтеров, оказывающих добровольную помощь в личном порядке или через организации и общественные движения. В их числе:
- 7 500 человек – волонтеры-медики;
- 10 167 человек – волонтеры-доноры;
- 8 726 человек – волонтеры культуры;
- 55 человек – Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей;
- 2 000 человек – Серебряные волонтеры (люди, достигшие 55-летнего возраста);
- 12 755 человек – волонтеры-победы.
Также 867 волонтеров из Татарстана входят в поисково-спасательные отряды движения «Общественный региональный спасательный отряд», еще 3 000 волонтеров пополнили Всероссийскую общественную организацию «Молодая Гвардия Единой России».
Кроме того, 10 000 человек входят в молодежное экологическое движение «Будет чисто». Также волонтеры трудятся в проектах АНО «Добрая Казань» и KAZAN VOLUNTEERS – 327 и 105 184 человека соответственно.
Для привлечения новых волонтеров и развития центров общественного развития «Добро.Центр» Информационно-ресурсный центр добровольчества Татарстана при поддержке Минмолодежи РТ реализует ряд мероприятий:
- Премия «Добрый Татарстан»;
- Акции весенняя и осенняя неделя добра;
- Форум #НаДобройВолне;
- Семинары для ответственных за взаимодействие с добровольцами и добровольческими организациями в муниципальных образованиях;
- Конкурс для волонтёрских организаций в районах «Добрый край - Игелек җире»;
- Вебинары для работников Добро.Центров и многие другие.
Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
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