В Татарстане благодаря инфраструктурным кредитам введено 4,6 млн кв. м жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Татарстан за счет инфраструктурных кредитов с 2021 года введено 4,6 млн кв. м жилья – наибольший показатель в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В целом по ПФО инфраструктурные кредиты способствовали вводу 8,8 млн кв. м жилья, привлечению около 534 млрд рублей внебюджетных инвестиций и созданию более 32 тыс. новых рабочих мест. В Пензенской области введено 1,15 млн кв. м, в Пермском крае – 816 тыс. кв. м.

Всего завершены 154 объекта и мероприятия, среди которых – обход Тольятти с мостом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», дорога Алексеевское – Альметьевск в Татарстане и первая очередь строительства Столыпинского индустриального парка в Саратовской области. Еще около 300 объектов находятся в стадии реализации.

В прошлом году регионам ПФО на штабе одобрили казначейские инфраструктурные кредиты на общую сумму 63 млрд рублей.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что Приволжье играет ключевую роль как транспортный и производственный узел, связывающий европейскую часть России с Уралом и Сибирью, и отметил важность улучшения качества жизни и укрепления позиций регионов округа.