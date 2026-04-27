В Татарстане благодаря господдержке растет число заключенных экспортных контрактов

В Татарстане по итогам первого квартала 2026 года зафиксирован рост числа экспортных контрактов, заключенных субъектами малого и среднего бизнеса при государственной поддержке. Как сообщили в Минэкономики РТ, их количество увеличилось более чем вдвое и превысило десять.

Поддержка предпринимателям оказывалась через Центр поддержки экспорта НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ», подведомственный Министерству экономики республики. За первые три месяца года объем финансовой помощи экспортерам составил около 11 млн рублей. С учетом нефинансовых мер поддержку получили порядка 70 компаний, ориентированных на внешние рынки.

Содействие развитию экспорта в регионе обеспечивают Министерство экономики Татарстана, его подведомственные организации, а также Российский экспортный центр в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».

По итогам прошлого года экспортной деятельностью в Татарстане занимались более двух тысяч предприятий, при этом 94% из них относятся к малому и среднему бизнесу.

Кроме того, в 2025 году было открыто представительство Российского экспортного центра в республике, что позволило усилить взаимодействие с экспортерами и повысить эффективность сопровождения внешнеэкономических проектов.