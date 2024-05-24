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Общество 24 мая 2024 13:40

В Татарстане за год благодаря ЭКО по ОМС на свет появились более 2,7 тыс. детей

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Более 2,7 тыс. детей родились в Татарстане в прошлом году благодаря бесплатно проведенному ЭКО. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Современную рождаемость уже трудно представить без вспомогательных репродуктивных технологий, основанных на экстракорпоральном оплодотворении. Благодаря ЭКО, сделанным только в 2023 году, на свет появились 2 720 детей. 2 711 пар обрели счастье стать родителями», – сказал спикер.

По словам Мифтаховой, на экстракорпоральное оплодотворение из бюджета фонда было направлено 288 млн рублей. ЭКО прошли 6 950 женщин.

#омс
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