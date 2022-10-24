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Происшествия
24 октября 2022  15:16
Полина Шевчук

В Татарстане бизнесвумен в лесу вместо пасеки устроила место для вечеринок

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В Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру обратились жильцы садового товарищества «Тверетиновка» Пестречинского района Татарстана. Они рассказали, что в лесу бизнесвумен организовала развлекательную базу и перекрыла жителям СНТ проход к реке Шемелка, рассказали в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что в апреле 2021 года лесной участок в Пестречинском районе был выделен местной жительнице для ведения пчеловодства. Но бизнесвумен организовала там площадку для вечеринок и перекрыла проход к реке.

В адрес министра лесного хозяйства Республики Татарстан внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

В суд направлен иск с требованием участок земли у женщины забрать, а незаконные постройки снести.

Иск находится на рассмотрении.

#природоохранная прокуратура
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