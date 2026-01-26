В Татарстане бизнесмена обвиняют в налоговых махинациях на 22 млн рублей

Директор и учредитель фирмы в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба МВД по РТ. По информации следователей, речь идет о владельце ООО «Сапфир».

Следствие установило, что с 2022 по 2024 год бизнесмен указывал ложные сведения в налоговых декларациях, создавая видимость сделок с 10 контрагентами. Таким образом он избежал уплаты НДС на 22 млн рублей.

Налоговые махинации раскрыли следователи вместе с экономическими полицейскими и налоговыми органами. Сейчас идет расследование для выяснения всех деталей дела.