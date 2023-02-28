news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 февраля 2023 13:05

В Татарстане бизнесмен пытался подкупить сотрудников Госалкогольинспекции

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Как было установлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, летом прошлого года сотрудники Госалкогольинспекции установили, что один из предпринимателей в Зеленодольском районе республики работает с нарушениями.

Тогда бизнесмен попытался подкупить работников управления, предложив 50 тыс. рублей за то, чтобы те не привлекали его к ответственности.

Свою вину мужчина признал. В отношении него возбужде6но уголовное дело по статье «Поручение взятки». Теперь ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

#получение взятки #МВД по РТ
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное