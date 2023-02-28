©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане бизнесмен пытался подкупить сотрудников Госалкогольинспекции
Как было установлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, летом прошлого года сотрудники Госалкогольинспекции установили, что один из предпринимателей в Зеленодольском районе республики работает с нарушениями.
Тогда бизнесмен попытался подкупить работников управления, предложив 50 тыс. рублей за то, чтобы те не привлекали его к ответственности.
Свою вину мужчина признал. В отношении него возбужде6но уголовное дело по статье «Поручение взятки». Теперь ему может грозить до 8 лет лишения свободы.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа