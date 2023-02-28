В Татарстане бизнесмен пытался подкупить сотрудников Госалкогольинспекции

Как было установлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, летом прошлого года сотрудники Госалкогольинспекции установили, что один из предпринимателей в Зеленодольском районе республики работает с нарушениями.

Тогда бизнесмен попытался подкупить работников управления, предложив 50 тыс. рублей за то, чтобы те не привлекали его к ответственности.

Свою вину мужчина признал. В отношении него возбужде6но уголовное дело по статье «Поручение взятки». Теперь ему может грозить до 8 лет лишения свободы.