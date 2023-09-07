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В Татарстане бесплатную юрпомощь можно получить через государственный электронный сервис
Жители Республики Татарстан могут получить бесплатную юридическую помощь через государственный электронный сервис Минюста РФ «Вправе.рф».
Информационная система «Правовая помощь» Министерства юстиции России вправе.рф начала работать в тестовом режиме с 20 декабря 2022 года в десяти пилотных регионах страны, одним из которых стал Татарстан.
Портал позволяет получить консультацию юриста по телефону, направить письменный вопрос квалифицированным юристам для получения письменного ответа, записаться на очный прием в Государственное юридическое бюро РТ, получить актуальную правовую информацию по наиболее востребованным жизненным ситуациям.
Воспользоваться порталом может любой гражданин. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете портала через Госуслуги (gosuslugi.ru), выбрать раздел «Обращение за юридической помощью» и нажать кнопку «Подать обращение». Далее нужно заполнить персональную информацию.
В последующем граждане смогут получать правовую помощь в электронном виде.
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