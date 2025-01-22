В РТ количество участников СВО, получивших бесплатную юрпомощь, увеличилось втрое за год

В прошлом году в Госюрбюро Татарстана обратилось 740 участников СВО, что почти в три раза больше, чем в 2023-м. Всем обратившимся отказана бесплатная юридическая помощь, сообщил руководитель Госюрбюро РТ Марс Фаткуллин на заседании коллегии Минюстиции РТ.

«Основное количество обратившихся – граждане, признанные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России и заключившие контракт. В 2023 году было всего лишь 286 человек данной категории», – рассказал он.

Всего, по словам Фаткуллина, в ведомство за бесплатной юрпомощью обратились 2 413 человек, что на 505 граждан больше по сравнению с 2023 годом. В том числе правовые консультации получили 130 малоимущих, более 200 ветеранов труда и инвалидов, 119 детей-инвалидов и детей-сирот.

Первый зампремьер-министра РТ Рустам Нигматуллин добавил, что в республике предусмотрены меры поддержки различных категорий военнослужащих.

«Отдельное внимание уделяется решению правовых вопросов участников СВО и их семей. Задача юридической поддержки этой категории граждан по-прежнему остается приоритетной», – отметил он.

Первый вице-премьер напомнил, что 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Такое решение принято в том числе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в знак уважения участников СВО, уточнил он.

«Мы должны сохранить и передать будущим поколениям память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, любовью к Родине одержал победу и обеспечил мир», – подчеркнул Нигматуллин.

Он заметил, что в Татарстане утвержден республиканский план мероприятий по проведению и подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы.

«Мероприятия должны быть проведены качественно с максимальным охватом населения. Министерству юстиции нужно уделить особое внимание оказанию правовой поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и спецоперации, а также членам их семей», – заключил первый вице-премьер.