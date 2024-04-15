В Татарстане бесплатно проверили работоспособность свыше 3-х тысяч тонометров

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В рамках Всероссийской социальной акции «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченной к Всемирному дню здоровья, специалисты подведомственных организаций Росстандарта в период с 7 по 9 апреля бесплатно проверяли работоспособность бытовых тонометров у населения страны. Всего акция охватила более 150 населенных пунктов России, в которых было проверено около 30 тысяч приборов.

Целью мероприятия является привлечение внимания граждан нашей страны к значимости единства измерений в жизни каждого на крайне важном примере: артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, а от точности показаний тонометра, в свою очередь, зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

Старт акции был дан на ВДНХ, на площадке Международной выставки-форума «Россия» в павильоне «На службе здоровья» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Важно отметить, что в этом году около 75% граждан обратились за проверкой тонометров впервые, что свидетельствует о росте популярности акции и ее безусловной социальной и просветительской значимости», – подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

В Республике Татарстан в этом году приборы для контроля артериального давления проверялись в пяти городах: Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе.

«Благодаря эффективной и слаженной работе сотрудников Центра стандартизации и метрологии Татарстана, поддержке акции со стороны Кабинета министров Республики Татарстан и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» нам удалось получить достойный результат – за 3 дня было проверено свыше 3 тыс. тонометров. Это один из лучших показателей среди регионов страны», - отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

Подводя итоги акции, руководитель ЦСМ Татарстана подчеркнул, что в адрес учреждения поступило порядка 200 отзывов от посетителей с благодарностью за организацию подобного социального мероприятия.

Как показала статистика, жители больше доверяют автоматическим тонометрам, что обусловлено экономией времени при измерении давления.

Из общего числа тонометров, проверенных Росстандартом в этом году, непригодными для дальнейшей эксплуатации оказались более 10% – 3 449 приборов. Основной причиной браковки тонометра традиционно остаётся превышение допустимой погрешности в измерениях, а также технические неисправности прибора, такие как негерметичность манжет, неполная индикация на экране, если это автоматический или полуавтоматический тонометр.