В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В ходе Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», которая проводилась в этом году с 6 по 8 апреля, специалисты из более 60 подведомственных Росстандарту учреждений проверили свыше 41 тысячи тонометров по всей стране. Эта работа обеспечила жителям 160 населенных пунктов нашей страны возможность убедиться в точности показаний приборов и своевременно принять меры по их настройке.

История Всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья, берет начало с 2018 года. Её главная задача остаётся неизменной – напомнить о важности единства измерений на простом и понятном примере приборов, от которых напрямую зависит контроль за состоянием здоровья. Акция направлена на повышение точности бытовых приборов для измерения артериального давления и формирование внимательного отношения граждан к своему здоровью.

«Акция выступает наглядным примером, как эффективно метрология работает на благо людей – за все годы проведения было проверено более 200 тысяч тонометров. Проверка приборов для измерения артериального давления помогает не только выявить возможные отклонения в работе прибора, но и повысить доверие к результатам измерений, от которых зависит здоровье человека. Мы видим, что с каждым годом все больше граждан начинают осознанно относиться к точности измерений тонометров, а значит – и к собственному здоровью», – подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

В Республике Татарстан в этом году приборы для контроля артериального давления проверялись в пяти городах: Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе.

«Благодаря эффективной и слаженной работе сотрудников Центра стандартизации и метрологии Татарстана, поддержке акции со стороны Кабинета министров Республики Татарстан и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" нам удалось получить достойный результат – за 3 дня было проверено 3472 тонометра. Это один из лучших показателей среди регионов страны», – отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

Подводя итоги акции, руководитель ЦСМ Татарстана подчеркнул, что в адрес учреждения поступило большое количество отзывов от посетителей с благодарностью за организацию подобного социального мероприятия.

Отметим, что в этом году в целом по стране доля тонометров, не рекомендованных для дальнейшей эксплуатации по причине различных неисправностей, снизилась и составила порядка 9%. Такая динамика во многом связана с ростом осведомленности граждан и формированием практики регулярной проверки приборов: многие участники акции ежегодно приносят свои тонометры на контроль, что позволяет своевременно выявлять и устранять отклонения в их работе.