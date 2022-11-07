Росреестр начал исправлять ошибки в сведениях ЕГРН с помощью беспилотников

В Татарстане началось обследование земельных участков на реестровые ошибки в сведениях ЕГРН. К работе привлекли беспилотник — это позволит проводить работы дистанционно и без финансовых затрат для собственников, сообщает Управление Росреестра по РТ.

Обследование началось с казанских садоводческих товариществ. В процессе специалисты изучат координаты границ и площади земельных участков, контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств и других точек.

Как отметили в управлении, с начала года в Татарстане обнаружено около 9 тыс. реестровых ошибок. Они касались площади, местоположения границ участков. В процессе удалось исправить 3,6 тыс. неточностей. Ожидается, что число исправлений в дальнейшем достигнет 230 тыс.

«Благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов у государственных инспекторов по использованию и охране земель появилась возможность за короткое время обследовать большие площади земельных участков, в том числе расположенные в труднодоступной местности. Причем не просто фотографируя ситуацию на земле, но и получая пространственные данные о местоположении объектов и местоположение их границ с высокой точностью», — отметил замначальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии ведомства Ильсур Каримов.

Кроме того, проводимые работы избавят собственников участков от необходимости исправлять недочеты за свой счет и отстаивать права в судебном порядке.