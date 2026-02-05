В Татарстане бесплатно исправили около 160 тыс. реестровых ошибок

С 2022 года Росреестр Татарстана совместно с филиалом ППК «Роскадастр» по республике исправил более 158,8 тыс. реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ошибки касались границ земельных участков, объектов капитального строительства, зон и территорий. По словам замруководителя Росреестра Татарстана Андрея Парамонова, главным способом их массового исправления стали комплексные кадастровые работы.

«Исправление ошибок обеспечивает гражданам точную информацию о местоположении их земельных участков, защищает права собственности и помогает избежать споров. Кроме того, для исправления ошибок татарстанцам не нужно обращаться к кадастровым инженерам – эта работа выполняется для них бесплатно», – отметил он.

Директор филиала ППК «Роскадастр» по Татарстану Ильсур Каримов добавил, что программа «Национальная система пространственных данных» позволила значительно повысить качество сведений ЕГРН.

«Исправление реестровых ошибок – это не только цифры, но и реальные гарантии прав собственников, а также достоверные данные для наполнения Единого государственного реестра недвижимости точными сведениями», – подчеркнул Каримов.

Срок исправления ошибки составляет один месяц с момента направления решения правообладателю или муниципалитету. Любой гражданин также может инициировать исправление, подав заявление в Росреестр с указанием кадастрового номера объекта.

Реестровыми признаются ошибки, перенесенные в ЕГРН из представленных документов – межевых и технических планов, актов обследований, карт-планов и других материалов, содержащих сведения о границах зон и территорий. Они возникают из-за неточностей кадастровых инженеров или ошибок в исходных документах.