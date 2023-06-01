В Татарстане беспилотники будут фиксировать нарушения при выезде на «встречку»

В Татарстане «встречку» будут фиксировать с помощью квадракоптеров. Об этом рассказал Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения Рустем Гарипов на заседании комитета Госсовета Республики Татарстан по законности и правопорядку.

«Опираясь на опыт других регионов, Госавтоинспекцией совместно с университетом «Иннополис» разрабатывается возможность использования беспилотного летательного аппарата для автоматической фиксации нарушений правил выезда на встречную полосу», – сказал он.

Главный госинспектор отметил, что в дальнейшем программное обеспечение планируют доработать для фиксации иных видов нарушений.