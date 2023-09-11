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Руc Тат
Происшествия 11 сентября 2023 14:20

В Татарстане банк оштрафовали за давление на супругу участника СВО

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На четверть миллиона рублей в Татарстане оштрафовали банк за давление на клиента, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

К приставам обратилась женщина, которая рассказала, что ей регулярно напоминали о долге, при этом муж находился в зоне СВО. Женщина при этом находилась в отпуске по уходу за ребенком.

В процессе расследования выяснилось, что сотрудники банка слишком часто звонили женщине.

В итоге по указанному факту Банк был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 250 000 руб.

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