В Татарстане банк оштрафовали за давление на супругу участника СВО

На четверть миллиона рублей в Татарстане оштрафовали банк за давление на клиента, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

К приставам обратилась женщина, которая рассказала, что ей регулярно напоминали о долге, при этом муж находился в зоне СВО. Женщина при этом находилась в отпуске по уходу за ребенком.

В процессе расследования выяснилось, что сотрудники банка слишком часто звонили женщине.

В итоге по указанному факту Банк был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 250 000 руб.