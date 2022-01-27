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Ру Тат
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Общество
27 января 2022  19:34
Надежда Гордеева

В Татарстане автоматизируют работу по переводу рукописных текстов на арабской графике

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В Татарстане в этом году хотят автоматизировать работу по переводу рукописных текстов на арабской графике. Об этом сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Уникальными историческими источниками являются арабографические рукописи на татарском, арабском и фарси. Значительная часть — это метрические книги, основа генеалогического исследования. Их распознавание и перевод осуществляется в ручном режиме, требует большого количества времени и является затратным», — сказала докладчик.

По словам Габдрахмановой, проект «Распознавание и перевод рукописных текстов на арабской графике», который планирует реализовать госкомитет, позволит автоматизировать и оптимизировать эту работу.

Количество листов, подлежащих распознаванию и переводу, превышает 7 млн 514 тыс. Это документы Государственного архива, ЗАГСа и Академии наук Татарстана. Кроме того, есть такие документы и в Казанском федеральном университете.

Стоимость проекта оценивается в 24 млн рублей, при этом ожидаемый эффект прогнозируется в 117,2 млн рублей.

#архивы татарстана #татарские рукописи
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