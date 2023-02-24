©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане автокресла дважды спасли жизнь детям
В Татарстане специальные автокресла дважды сохранили жизнь детям в ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Так, 23 февраля водитель Kia, лишенный прав управлять автомобилем, выехал на красный и столкнулся с Hyundai, который ранее врезался в Opel. В результате аварии водитель Kia и пассажирка Hyundai были госпитализированы. 10-летнюю девочку из Hyundai доставили в ДРКБ. Ребенок ехал в детском кресле.
В этот же день на трассе Актаныш – Муслюмово водитель «Лады», по предварительной информации, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковой Hyundai. 8-летний пассажир иномарки получил травмы. Ребенок также ехал в специальном удерживающем устройстве.
В Госавтоинспекции отмечают, что трагедий и более серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что дети перевозились в детских креслах. Ведомство напоминает, что автокресла являются эффективным средством для предотвращения детского травматизма в ДТП и призывают родителей серьезно отнестись к безопасности детей.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа