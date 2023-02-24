В Татарстане автокресла дважды спасли жизнь детям

В Татарстане специальные автокресла дважды сохранили жизнь детям в ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Так, 23 февраля водитель Kia, лишенный прав управлять автомобилем, выехал на красный и столкнулся с Hyundai, который ранее врезался в Opel. В результате аварии водитель Kia и пассажирка Hyundai были госпитализированы. 10-летнюю девочку из Hyundai доставили в ДРКБ. Ребенок ехал в детском кресле.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В этот же день на трассе Актаныш – Муслюмово водитель «Лады», по предварительной информации, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковой Hyundai. 8-летний пассажир иномарки получил травмы. Ребенок также ехал в специальном удерживающем устройстве.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В Госавтоинспекции отмечают, что трагедий и более серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что дети перевозились в детских креслах. Ведомство напоминает, что автокресла являются эффективным средством для предотвращения детского травматизма в ДТП и призывают родителей серьезно отнестись к безопасности детей.