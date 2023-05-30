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В Татарстане автоинспекторы задержали пьяного водителя благодаря сигналу в Telegram-канал
В Татарстане неравнодушные граждане сообщили в Telegram-канал Госавтоинспекции о водителе «Лады», который, как им показалось, находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Через считанные минуты автоинспекторы прибыли на место и информация подтвердилась.
Задержанным оказался 66-летний местный житель с явными признаками опьянения. От медосвидетельствования водитель отказался. На него составили административный материал, а машину поместили на спецстоянку.
Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888.
Кроме того, информацию можно направлять в Telegram-каналы районов РТ «Сообщи о пьяном водителе». Для этого необходимо ввести в поисковой строке мессенджера слово «ГИБДД» и название соответствующего района.
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