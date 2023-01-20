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Ру Тат
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Происшествия
20 января 2023  16:12
Павел Климчак

В Татарстане автоинспекторы задержали петербуржца, в машине которого нашли 18 кг гашиша

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В Татарстане сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили Toyota, за рулем которого был 40-летний житель Санкт-Петербурга. Во время разговора с полицейскими он сильно нервничал и в целом вел себя подозрительно. В связи с этим стражи порядка решили осмотреть его и автомобиль.

В результате автоинспекторы обнаружили под обшивкой сидений 18 упаковок с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, внутри брикетов был гашиш общей массой более 18 килограммов.

Как рассказал полицейским петербуржец, в октябре прошлого года он начал работать перевозчиком наркотиков в одном из нелегальных интернет-магазинов. По указанию куратора, он забрал крупную партию наркотиков на обочине трассы в Ленинградской области. После этого ему надо было довезти психотропные вещества до Уфы, чтобы там продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на продажу наркотиков». Задержанного мужчину заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

#наркотики
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