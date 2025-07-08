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Происшествия 8 июля 2025 13:02

В Татарстане автоинспекторы задержали пассажира автобуса с килограммом наркотиков

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На трассе М7 автоинспекторы Татарстана задержали 33-летнего жителя Нижнего Тагила, ехавшего в рейсовом автобусе по маршруту Москва – Пермь.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, при проверке в рюкзаке пассажира обнаружили сверток с порошкообразным веществом – экспертиза показала, что в пакете находилось около 1 кг клефедрона.

Мужчина признался, что около месяца работает наркокурьером в интернет-магазине. Он забирал наркотики, оставленные в тайниках на территории Москвы, и развозил их по регионам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

#наркотики #наркокурьеры
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