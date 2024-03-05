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Происшествия 5 марта 2024 09:15

В Татарстане автоинспекторы вышли в рейды, чтобы обеспечить безопасность пешеходам

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С начала года в республике сбили 121 пешехода, 10 человек погибли в таких ДТП. Большая часть аварий с погибшими была зарегистрирована в темное время суток, а пешеходы были без световозвращающих элементов на одежде, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Как рассказала начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Казани Алия Валиева, в Казани с начала года случилось 76 аварий с пешеходами в которых погибли 3 человека.

С 4 марта сотрудники Госавтоинспекции усилили работу по пресечению нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам. Также автоинспекторы проверяют наличие у пешеходов световозвращающих элементов в темное время суток вне населенных пунктах. Мероприятия продлятся до 13 марта.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает: водителям перед пешеходным переходом необходимо снижать скорость. Пешеходы должны помнить, что пересекать проезжую часть следует только по пешеходным переходам. Переходить дорогу разрешено, убедившись, что водители автомобилей предоставляют преимущество в движении.

#массовый рейд гибдд
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