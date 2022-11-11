В Татарстане автоинспекторы вспомнят жертв ДТП и расскажут, как избежать трагедий

С 2005 года каждое третье воскресенье ноября в мире вспоминают о жертвах ДТП. В Татарстане с 14 по 20 ноября пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы проведут тематические занятия в школах и родительские собрания. Кроме того, на оживленных магистралях напомнят водителям о правилах поведения на дороге и раздадут пешеходам световозвращающие элементы.