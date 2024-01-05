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Происшествия 5 января 2024 09:51

В Татарстане автоинспекторы спасли пассажиров из сломавшегося автобуса

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В Верхнеуслонском районе автоинспекторы помогли пассажирам сломавшегося автобуса, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Случай произошел 2 января. Автобус, двигавшийся в сторону Казани, в какой-то момент не смог продолжить движение из-за того, что замерзла топливная система.

Начальник Верхнеуслонского отдела Госавтоинспекции Руслан Сафиуллин и инспектор пропаганды Павел Камлыков первыми прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию пассажиров автобуса.

Все пассажиры остались целыми и невредимыми, а водитель автобуса поблагодарил автоинспекторов за оперативно оказанную помощь.

#автобус
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