В Татарстане автоинспекторы спасли пассажиров из сломавшегося автобуса

В Верхнеуслонском районе автоинспекторы помогли пассажирам сломавшегося автобуса, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Случай произошел 2 января. Автобус, двигавшийся в сторону Казани, в какой-то момент не смог продолжить движение из-за того, что замерзла топливная система.

Начальник Верхнеуслонского отдела Госавтоинспекции Руслан Сафиуллин и инспектор пропаганды Павел Камлыков первыми прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию пассажиров автобуса.

Все пассажиры остались целыми и невредимыми, а водитель автобуса поблагодарил автоинспекторов за оперативно оказанную помощь.