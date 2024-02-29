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В Татарстане автоинспекторы сопроводили машину с роженицей до больницы
В Татарстане автоинспекторы пришли на помощь женщине, которая была на 8-м месяце беременности, сообщили в Госавтоинспекции республики.
Во время несения службы в Столбище к экипажу ДПС подошла девушка-водитель Kia. Она рассказала, что у нее в салоне находится беременная женщина, у которой открылось кровотечение. Правоохранители оценили дорожную обстановку и незамедлительно сопроводили иномарку до больницы.
Девушка поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь и доброе отношение. В настоящее время жизни и здоровью девушки и ее ребенка ничего не угрожает.
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