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В Татарстане автоинспекторы рекомендуют закрывать мотосезон с наступлением осени
В Татарстане сохраняется теплая погода, из-за которой многие любители двухколесного транспорта продолжают мотосезон, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Отмечается, что с начала года с участием мототранспорта в республике произошло 201 ДТП, 14 человек в них погибли.
Так, 17 сентября в Елабужском районе водитель кроссового мотоцикла без прав на большой скорости врезался в ограждение и вылетел в кювет. В результате он скончался на месте.
Госавтоинспекция напоминает, что вождение мотоцикла в это время года может быть очень опасно, так как дорожное покрытие не дает хорошего сцепления с колесом из-за перепадов температур.
Госавтоинспекция Татарстана предупреждает, что поездка на мототранспорте в это время года может быть крайне опасна и призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
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