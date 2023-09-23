В Татарстане автоинспекторы рекомендуют закрывать мотосезон с наступлением осени

В Татарстане сохраняется теплая погода, из-за которой многие любители двухколесного транспорта продолжают мотосезон, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Отмечается, что с начала года с участием мототранспорта в республике произошло 201 ДТП, 14 человек в них погибли.

Так, 17 сентября в Елабужском районе водитель кроссового мотоцикла без прав на большой скорости врезался в ограждение и вылетел в кювет. В результате он скончался на месте.

Госавтоинспекция напоминает, что вождение мотоцикла в это время года может быть очень опасно, так как дорожное покрытие не дает хорошего сцепления с колесом из-за перепадов температур.

Госавтоинспекция Татарстана предупреждает, что поездка на мототранспорте в это время года может быть крайне опасна и призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.