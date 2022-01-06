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Происшествия
6 января 2022  09:53
Полина Шевчук

В Татарстане автоинспекторы реанимировали мужчину, которому внезапно стало плохо

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В Татарстане автоинспекторы реанимировали мужчину, которому внезапно стало плохо

В селе Чувашская Майна к начальнику ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району Руслану Шакирову и инспектору ДПС Алексею Макарову обратились взволнованные жители. Они рассказали, что их родственнику внезапно стало плохо, он потерял сознание и не приходит в себя.

Полицейские незамедлительно отправились в дом. На полу они увидели мужчину без сознания. Автоинспекторы провели реанимацию, вызвали скорую и до приезда медиков находились возле мужчины.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, 50-летнего мужчину госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.


  
 

#помощь инспекторов на дороге #гибдд рт
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