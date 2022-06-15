В Татарстане автоинспекторы проводят массовые проверки на пешеходных переходах

По данным ГИБДД Татарстана, за 5 месяцев этого года в республике произошло 348 ДТП с пешеходами, в которых 25 человек погибли и 333 пострадали. Чаще всего на пешеходов наезжали вне переходов.

В связи с этим с 13 по 22 июня Госавтоинспекция проводит профилактические проверки на пешеходных переходах: автоинспекторы будут выявлять водителей, не уступающих пешеходам на зебре, людей, перебегающих дорогу в неположенном месте, и тех, кто не использует световозвращающие элементы.

Также усилят контроль за соблюдением правил содержания объектов пешеходной инфраструктуры, как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.