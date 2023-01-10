В Татарстане автоинспекторы пришли на помощь пассажирам и водителю сломавшегося автобуса

Первый инцидент произошел 8 января на трассе М7 в Татарстане. Автоинспекторы старший лейтенант полиции Ильсур Зуфаров и лейтенант полиции Рамиль Гафуров увидели, что на обочине стоит пассажирский автобус со включенной аварийной сигнализацией, рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы остановились, чтобы выяснить, что произошло. Выяснилось, что автобус ехал из Челнов в Казань и в дороге сломался. Пассажиры стали замерзать.

Полицейские отправили людей на попутных авто, а для автобуса вызвали специальный тягач.

На следующий день на трассе Казань – Ульяновск пассажирский автобус вылетел с трассы в кювет. 15 пассажиров не пострадали, но стали сильно мерзнуть.

Тогда на место прибыли старший лейтенант полиции Ранис Аллямов и младший сержант полиции Вильдана Хасанов. Все пассажиры были отправлены к месту следования на другом автобусе, а инспекторы ДПС с помощью спецтехники вытащили автобус из кювета.