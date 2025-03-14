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Происшествия 14 марта 2025 14:29

В Татарстане автоинспекторы помогли водителю вытащить машину из кювета

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На трассе Азеево – Новошешминск – Черемшан автоинспекторы обнаружили съехавший в кювет автомобиль.

Сотрудники полиции остановились на обочине, чтобы уточнить у водителя, все ли с ним и его пассажирами в порядке.

За рулем автомобиля Mazda находился мужчина, который рассказал, что не справился с управлением, в результате чего легковушка оказалась в кювете. В салоне автомобиля находились его супруга и маленький ребенок.

Автоинспекторы привлекли на выручку большегруз, при помощи которого удалось вытащить автомобиль.

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