В Татарстане автоинспекторы помогли водителю вытащить машину из кювета

На трассе Азеево – Новошешминск – Черемшан автоинспекторы обнаружили съехавший в кювет автомобиль.

Сотрудники полиции остановились на обочине, чтобы уточнить у водителя, все ли с ним и его пассажирами в порядке.

За рулем автомобиля Mazda находился мужчина, который рассказал, что не справился с управлением, в результате чего легковушка оказалась в кювете. В салоне автомобиля находились его супруга и маленький ребенок.

Автоинспекторы привлекли на выручку большегруз, при помощи которого удалось вытащить автомобиль.