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В Татарстане автоинспекторы помогли водителю вытащить из кювета машину
Для автомобилиста из Казани, следовавшего из столицы в Чистопольский район, встреча нового года могла состояться на трассе. Накануне его автомобиль съехал в кювет, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
На счастье мужчины мимо проезжал наряд ДПС отдельного спецбатальона в составе лейтенантов полиции Кирилова Павла и Хаматшина Ильназа, которые вызвали спецтехнику и при помощи троса вернули автомобиль на проезжую часть.
Водитель поблагодарил автоинспекторов и других водителей за помощь.
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