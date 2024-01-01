В Татарстане автоинспекторы помогли водителю вытащить из кювета машину

Для автомобилиста из Казани, следовавшего из столицы в Чистопольский район, встреча нового года могла состояться на трассе. Накануне его автомобиль съехал в кювет, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

На счастье мужчины мимо проезжал наряд ДПС отдельного спецбатальона в составе лейтенантов полиции Кирилова Павла и Хаматшина Ильназа, которые вызвали спецтехнику и при помощи троса вернули автомобиль на проезжую часть.

Водитель поблагодарил автоинспекторов и других водителей за помощь.