В Татарстане автоинспекторы помогли водителю, у которого случился приступ эпилепсии

На дороге в селе Сухарево Нижнекамского района к автоинспекторам за помощью обратился один из водителей – 18-летний житель Заинского района: у молодого человека начался приступ эпилепсии. Инспекторы ДПС Рустем Сафин и Павел Ефремов сразу вызвали скорую помощь и стали оказывать водителю первую помощь.

Фото: МВД по РТ

Стражи порядка расстегнули верхнюю одежду мужчины, освободив его дыхательные пути, и положили его на бок. Через некоторое время молодой человек открыл глаза и стал самостоятельно дышать.

Фото: МВД по РТ

В скором времени на место прибыли медики скорой помощи, им передали водителя. Врачи отметили грамотные действия полицейских – сейчас жизни молодого человека ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.