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Происшествия
19 января 2022  10:42
Павел Климчак

В Татарстане автоинспекторы помогли семье вытащить их авто из снега на дорогу

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На 51-м километре трассы Набережные Челны – Альметьевск сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который застрял в снегу за пределами дороги. Инспекторы решили подъехать к нему, чтобы помочь.

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Рядом с авто стоял мужчина, а в салоне находилась его семья, в том числе трое детей. Глава семьи рассказал, что они ехали домой в Башкортостан, но во время метели съехали с дороги и теперь не могут выбраться.

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Полицейские остановили проезжавшую мимо спецтехнику, с помощью которой удалось вытащить автомобиль из снега и вернуть его на дорогу. Убедившись, что с машиной все в порядке, автоинспекторы напомнили водителю о мерах безопасности в условиях непогоды. Семья поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь и продолжила свой путь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

#застрял в снегу #автоинспекторы помогли
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