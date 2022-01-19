В Татарстане автоинспекторы помогли семье вытащить их авто из снега на дорогу

На 51-м километре трассы Набережные Челны – Альметьевск сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который застрял в снегу за пределами дороги. Инспекторы решили подъехать к нему, чтобы помочь.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Рядом с авто стоял мужчина, а в салоне находилась его семья, в том числе трое детей. Глава семьи рассказал, что они ехали домой в Башкортостан, но во время метели съехали с дороги и теперь не могут выбраться.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Полицейские остановили проезжавшую мимо спецтехнику, с помощью которой удалось вытащить автомобиль из снега и вернуть его на дорогу. Убедившись, что с машиной все в порядке, автоинспекторы напомнили водителю о мерах безопасности в условиях непогоды. Семья поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь и продолжила свой путь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.