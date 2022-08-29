В Татарстане автоинспекторы помогли роженице вовремя добраться до роддома

В Пестречинском районе к инспекторам ДПС обратился взволнованный водитель, который рассказал полицейским, что в его машине находится роженица. Мужчина волновался, что не успеет довезти ее до больницы из-за плотного потока машин.

Фото: ГИБДД РТ

Стражи порядка сразу приняли решение сопроводить машину с беременной женщиной в роддом, используя специальные световые и звуковые сигналы. В считанные минуты женщину доставили в больницу.

Через некоторое время стало известно, что на свет появилась здоровая девочка. Женщина поблагодарила автоинспекторов за оказанную помощь. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.