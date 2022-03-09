В Татарстане автоинспекторы помогли роженице добраться до больницы

28 февраля на улице Ершова в Казани к инспекторам ДПС Алмазу Бурханову и Денису Гусарову обратилась встревоженная девушка за рулем авто, которая сообщила, что в салоне находится ее подруга на последнем сроке беременности, и у нее начались схватки.

Из-за пробок девушки не могли проехать быстро, тогда автоинспекторы решили сопроводить их до больницы. По прибытии они помогли роженице дойти до врачей и перенесли все вещи. Уже через час родилась здоровая девочка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Фото: УМВД России по Казани

В Международный женский день сотрудники ГИБДД решили навестить и поздравить молодую маму с праздником. Стражи порядка также вручили ей автокресло для безопасной перевозки девочки. Родители ребенка, в свою очередь, поблагодарили автоинспекторов за вовремя оказанную помощь.