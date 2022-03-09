news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 марта 2022  13:15
Павел Климчак

В Татарстане автоинспекторы помогли роженице добраться до больницы

news_top_970_100

28 февраля на улице Ершова в Казани к инспекторам ДПС Алмазу Бурханову и Денису Гусарову обратилась встревоженная девушка за рулем авто, которая сообщила, что в салоне находится ее подруга на последнем сроке беременности, и у нее начались схватки.

Из-за пробок девушки не могли проехать быстро, тогда автоинспекторы решили сопроводить их до больницы. По прибытии они помогли роженице дойти до врачей и перенесли все вещи. Уже через час родилась здоровая девочка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

 

Фото: УМВД России по Казани

В Международный женский день сотрудники ГИБДД решили навестить и поздравить молодую маму с праздником. Стражи порядка также вручили ей автокресло для безопасной перевозки девочки. Родители ребенка, в свою очередь, поблагодарили автоинспекторов за вовремя оказанную помощь.

#помогли роженице
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное