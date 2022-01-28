В Татарстане автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца

На стационарном посту «Малиновка» в Татарстане к инспекторам ГИБДД подъехала легковушка «Лада». Водитель попросил полицейских о помощи, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Следом за водителем из машины выбежала взволнованная женщина и рассказала, что ее двухмесячная дочка стала задыхаться во время кормления.

Автоинспекторы, не теряя ни минуты, включили спецсигналы и сопроводили до больницы, где врачи оказали малышке всю необходимую помощь.