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Происшествия
28 января 2022  12:12
Полина Шевчук

В Татарстане автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца

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На стационарном посту «Малиновка» в Татарстане к инспекторам ГИБДД подъехала легковушка «Лада». Водитель попросил полицейских о помощи, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Следом за водителем из машины выбежала взволнованная женщина и рассказала, что ее двухмесячная дочка стала задыхаться во время кормления.

Автоинспекторы, не теряя ни минуты, включили спецсигналы и сопроводили до больницы, где врачи оказали малышке всю необходимую помощь.

 

#помощь инспекторов на дороге #МВД по РТ
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