В Татарстане автоинспекторы помогли довезти до больницы задыхающегося младенца
На стационарном посту «Малиновка» в Татарстане к инспекторам ГИБДД подъехала легковушка «Лада». Водитель попросил полицейских о помощи, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Следом за водителем из машины выбежала взволнованная женщина и рассказала, что ее двухмесячная дочка стала задыхаться во время кормления.
Автоинспекторы, не теряя ни минуты, включили спецсигналы и сопроводили до больницы, где врачи оказали малышке всю необходимую помощь.