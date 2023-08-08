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В Татарстане автоинспекторы помогли девушке-водителю заменить пробитое колесо
В Татарстане неравнодушные автоинспекторы помогли девушке-водителю «Лады», у машины пробило колесо, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
На 8 километре трассы Казань – Ульяновск экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Руслана Сафиуллина и инспектора ДПС лейтенанта полиции Булата Гумерова заметили припаркованную у обочины «Ладу» со включенными аварийными огнями.
Рядом с машиной находилась девушка, которая пыталась остановить машины, проезжающие мимо.
Сотрудники ДПС выяснили, что у машины повреждено колесо, а у девушки не было инструментов, чтобы устранить поломку.
Тогда полицейские сняли пробитое колесо, довезли до ближайшего шиномонтажа, а затем вернулись к авто и установили исправное колесо на место.
Автоледи и ее пассажирки поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанное содействие и продолжили свой путь.
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