В Татарстане автоинспекторы помогли девушке-водителю заменить пробитое колесо

В Татарстане неравнодушные автоинспекторы помогли девушке-водителю «Лады», у машины пробило колесо, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На 8 километре трассы Казань – Ульяновск экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Руслана Сафиуллина и инспектора ДПС лейтенанта полиции Булата Гумерова заметили припаркованную у обочины «Ладу» со включенными аварийными огнями.

Рядом с машиной находилась девушка, которая пыталась остановить машины, проезжающие мимо.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Сотрудники ДПС выяснили, что у машины повреждено колесо, а у девушки не было инструментов, чтобы устранить поломку.

Тогда полицейские сняли пробитое колесо, довезли до ближайшего шиномонтажа, а затем вернулись к авто и установили исправное колесо на место.

Автоледи и ее пассажирки поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанное содействие и продолжили свой путь.