В Татарстане автоинспекторы помогли беременной добраться до роддома

Накануне вечером на 29‑м километре трассы М7 к автоинспекторам подъехал автомобиль Kia. Встревоженный водитель обратился к сотрудникам ГИБДД с просьбой помочь ему быстро добраться до больницы.

Выяснилось, что в салоне иномарки находилась беременная супруга водителя и у нее начались роды. Мужчина переживал, что сам может не успеть вовремя добраться до перинатального центра.

Автоинспекторы незамедлительно передали информацию дежурному и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, сопроводили машину с роженицей в больницу.

Через несколько часов на свет появилась здоровая девочка. Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь и доброе отношение. К счастью, жизни и здоровью девушки и ее ребенка ничего не угрожает.