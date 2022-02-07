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Происшествия
7 февраля 2022  10:03
Павел Климчак

В Татарстане автоинспекторы нашли у водителя из Петербурга почти два кило гашиша

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Поздно ночью на федеральной трассе М7 в Татарстане автоинспекторы остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого был 52-летний житель Санкт-Петербурга. Во время разговора со стражами порядка мужчина сильно нервничал, в связи с чем полицейские решили осмотреть его авто и личные вещи.

На заднем сиденье обнаружили черный пакет, внутри которого были свертки с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, в пакете было почти два килограмма гашиша.

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Как было установлено, мужчина устроился наркокурьером: по указанию куратора из интернет-магазина он забрал оптовую закладку наркотиков, после чего должен был расфасовать их в более мелкие тайники. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

 

#наркотики #покушение на сбыт наркотиков #гашиш
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