В Татарстане автоинспекторы напомнили маленьким велосипедистам о безопасности на дороге

Во дворах республики инспекторы ГИБДД проводят для ребят инструктажи по велобезопасности. Полицейские рассказывают юным участникам движения о правильном поведении на дороге и о необходимости неукоснительно следовать ПДД.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, особое внимание детей стражи порядка обращают на правила перехода дороги и использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Кроме того, автоинспекторы в очередной раз напомнили, что выезжать на дороги на велосипеде можно только с 14 лет.

