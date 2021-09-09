news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 сентября 2021  11:18
Полина Шевчук

В Татарстане автоинспекторы напомнили маленьким велосипедистам о безопасности на дороге

news_top_970_100
В Татарстане автоинспекторы напомнили маленьким велосипедистам о безопасности на дороге

Во дворах республики инспекторы ГИБДД проводят для ребят инструктажи по велобезопасности. Полицейские рассказывают юным участникам движения о правильном поведении на дороге и о необходимости неукоснительно следовать ПДД.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, особое внимание детей стражи порядка обращают на правила перехода дороги и использования световозвращающих элементов в темное время суток.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Кроме того, автоинспекторы в очередной раз напомнили, что выезжать на дороги на велосипеде можно только с 14 лет.
 

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

 

#гибдд #гибдд рт #мероприятие гибдд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное