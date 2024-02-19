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В Татарстане автоинспекторы эвакуировали пассажиров из сломавшегося на трассе автобуса
Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана эвакуировали пассажиров из сломанного автобуса, сообщили в ведомстве.
Автобус двигался в направлении Казани со стороны Оренбурга, но в какой-то момент у него сломался генератор. Экипаж в составе майоров полиции Артура Халиуллина и Айдара Назмиева, лейтенанта полиции Аделя Шайхутдинова организовали эвакуацию детей и сопровождающих в исправный автобус.
Сотрудники Госавтоинспекции на месте осуществляли регулировочные действия до устранения поломки, после чего автобус поехал в обратном направлении в Альметьевск.
Все 26 пассажиров остались целыми и невредимыми, а водитель автобуса поблагодарил автоинспекторов за оперативно оказанную помощь.
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