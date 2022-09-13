В Татарстане автоинспекторы дарили водителям «витамины трезвости»

фото: республиканская Госавтоинспекция

На дорогах Татарстана инспекторы ГИБДД провели необычную акцию «Ты водитель без промилле? Забирай-ка витамины!», сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Полицейские останавливали для проверки автомобили и трезвым водителям вручали «витамин трезвости» – мандарин. Кроме того, автоинспекторы напомнили автовладельцам о том, что управление авто в нетрезвом виде – это грубейшее нарушение ПДД, которое может привести к плачевным последствиям, и вручали тематические буклеты.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция



